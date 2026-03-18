Jugendlichem Zigaretten verkauft: Quästor macht Trafik dicht

Von: luk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat die Lizenz eines Tabaktrafik in Bozen für sieben Tage ausgesetzt. Die Maßnahme erfolgte auf Grundlage des öffentlichen Sicherheitsrechts.

Auslöser war eine Kontrolle der Staatspolizei: Dabei wurde ein minderjähriger Jugendlicher unmittelbar nach dem Kauf von Zigaretten beim Verlassen des Geschäfts angetroffen. Der Verkauf von Tabakwaren an unter 18-Jährige ist gesetzlich verboten.

Die Polizeibehörde sieht in dem Vorfall einen klaren Verstoß gegen die Jugendschutzbestimmungen. Mit der vorübergehenden Schließung soll verhindert werden, dass sich ähnliche Fälle wiederholen, und zugleich ein Signal an andere Händler gesetzt werden.

Die Polizei kündigte an, die Kontrollen im Stadtgebiet fortzusetzen, insbesondere zum Schutz von Minderjährigen.