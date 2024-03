Einsatz nach verzweifelten Hilferufen einer Seniorin

Häuslicher Unfall in Bozen

Bozen – Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung im Pfarrhofweg in Bozen mitten in der Nacht Opfer eines häuslichen Unfalls geworden. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter sind ausgerückt, um ihr zu Hilfe zu eilen.

Gegen 6.00 Uhr in der Früh ist die Polizei am Samstag verständigt worden. Die Feuerwehr war bereits an Ort und Stelle. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, die verzweifelte Hilferufe wahrgenommen hatten. Die ältere Frau lebt allein.

Als die Ermittler das Appartement identifizierten, erkannten sie den Ernst der Lage. Gemeinsam mit der Feuerwehr verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Die Frau lag in verwirrtem Zustand auf dem Boden. Ihre Stimme hatte kaum mehr Kraft. Die Sanitäter leisteten der Seniorin sofort erste Hilfe.

Denn Rettungskräften erklärte die Frau, dass sie zu Boden gestürzt sei. Wie lange sie in ihrer Lage ausgeharrt hatte, konnte sie allerdings nicht sagen. Gleichzeitig teilte sie den Polizisten den Namen und die Telefonnummer ihres Sohnes mit, der darauf sofort verständigt wurde.

Die Frau wurde sicherheitshalber zur Untersuchung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Wie Südtirols neuer Quästor Paolo Sartori mitteilt, hätte der Vorfall ein weit schlimmeres Ende nehmen können. Er lobt den prompten, gemeinsamen Einsatz der Rettungskräfte und der Ermittler.