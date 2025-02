Einschränkungen auf Brennerautobahn wegen Fliegerbombe

Von: luk

Brixen – Heute Vormittag entschärft das italienische Heer eine 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Süden von Brixen auf Feldthurnser Gemeindegebiet gefunden wurde. Die Maßnahme beginnt um 9.00 Uhr und soll bis 12.00 Uhr abgeschlossen sein.

Für die Dauer der Entschärfung wird die Umgebung in einem Radius von 600 Metern evakuiert. In einem erweiterten Bereich bis 750 Meter gilt eine Teilräumung. Ab 7.30 Uhr organisieren die Gemeinden Brixen und Feldthurns die Evakuierung, um 8.30 Uhr wird schrittweise der Strom abgeschaltet. Betroffene können in der Dante-Mensa in Brixen unterkommen.

Massive Verkehrseinschränkungen sind in Kraft: Die Autobahn wird zwischen Brixen-Pustertal und Klausen in beiden Richtungen ab 8.30 Uhr gesperrt. Auch die Staatsstraße SS12, Gemeindestraßen sowie Bahn-, Rad- und Wanderwege sind betroffen. Der Zugverkehr zwischen Bozen und Brixen ruht von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Der Beginn und das Ende der Entschärfung werden mit einem Sirenenton signalisiert. Anschließend wird die Bombe in einer Schottergrube in Natz-Schabs unschädlich gemacht.