Eisläufer bricht in Montiggler See ein

Montiggl – Ein Mann ist beim Eislaufen am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Montiggler See eingebrochen. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrleute ist es gelungen, die Person noch rechtzeitig zu sichern und aus dem eisigen Wasser ans Ufer zu retten.

Der unterkühlte Mann wurde anschließend zur Erstversorgung an den Rettungsdienst mit Notarzt übergeben.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montiggl, St. Michael in Eppan und Girlan sowie Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz, die Flugrettung und die Behörden.

Die Feuerwehren rufen zu großer Achtsamkeit beim Betreten der Eisflächen auf. Gerade die Seen in den Tallagen wie die beiden Montiggler Seen haben keine stabile Eisfläche.

Deshalb sollte man nur Eisflächen betreten die absolut als sicher gelten, wobei man erst ab einer Eisdicke von zehn Zentimetern von sicherem, tragfähigem Eis sprechen kann.

Aus diesem Grund rufen die Einsatzkräfte zur Vorsicht auf und raten speziell die Seen in den Tallagen noch zu meiden. Gebirgsseen sind mit dickeren Eisschichten ausgestattet und deshalb sicherer.