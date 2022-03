Elektro-Lasso für Stadtpolizei: Erst Ausbildung, dann Entscheidung

Sechsmonatige Ausbildungsphase startet in Kürze

Bozen – Die Bozner Stadtpolizei hat am Montag den probeweisen Einsatz so genannter „Bola Wraps“, also von Geräten, mit denen flüchtende oder gewaltbereite Personen anhand eines Wurfseils vorübergehend ohne Gewaltanwendung fixiert werden können, näher definiert.

Im Einzelnen wurde beschlossen, vier dieser “Elektro-Lassos” anzukaufen und probeweise einzusetzen. In Kürze werden sechs Beamtinnen und Beamte der Stadtpolizei eine sechsmonatige Ausbildungsphase beginnen. Nach Ablauf dieser sechs Monate wird der Leiter der Stadtpolizei einen Erfahrungsbericht vorlegen, der als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen soll.

Die Kosten für den Ankauf der Geräte und die Schulung der Beamtinnen und Beamten belaufen sich auf rund 14.000 Euro.