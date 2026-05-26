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Bergunfall in der Sella-Gruppe

Elena Berselli [23] stürzt 200 Meter in die Tiefe – tot

Dienstag, 26. Mai 2026 | 08:49 Uhr
Kerze-Berselli
pixabay.com/Alto Adige - Fotomontage
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Von: mk

Corvara – In Südtirols Bergwelt hat sich eine weitere Tragödie ereignet. Wie berichtet, kam am Sonntag eine 23-junge Touristin aus der Emilia Romagna in der Sella-Gruppe bei Corvara ums Leben. Wie die Zeitung Alto Adige schreibt, rutschte sie aus, als sie beim Abstieg ins Mittagstal eine schneebedeckte Fläche überquerte.

Bei der verunglückten Frau handelt es sich um Elena Berselli, die aus Zola Predosa in Bologna stammte. Sie stürzte rund 200 Meter in die Tiefe. Die 23-Jährige war auf der Stelle tot.

Ihre 26-jährige Begleiterin, die in derselben Gegend lebt, kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Tal gebracht – gemeinsam mit dem Leichnam ihrer Begleiterin.

Die beiden Urlauberinnen hatten am Vormittag einen Klettersteig bewältigt und wollten am Nachmittag in Richtung Mittagstal wieder absteigen.

Laut Alto Adige sollen die beiden dann aber vom Weg abgekommen sein. Auf einer Höhe von 1.800 Metern rutschte Elena Berselli aus und stürzte den Hang hinunter. Ihr Körper schlug mehrmals gegen Felsen auf, bis er in einer Schlucht an einer schwer zugänglichen Stelle liegen blieb.

Die Begleiterin, die den Schrei gehört hatte, wollte der 23-Jährigen zu Hilfe eilen. Doch auch sie kam zu Sturz und zog sich mehrere Abschürfungen zu. Mittlerweile war es bereits früher Abend.

Unter Schock versuchte die 26-Jährige mit ihrem Smartphone Alarm zu schlagen. Die Rettungskräfte hatten allerdings Schwierigkeiten herauszufinden, woher der Notruf stammte.

Zwei Bergretter im Notarzthubschrauber Pelikan 3, mir dem sie das Gebiet absuchten, entdeckten schließlich Lichtsignale in einer Felswand. Auch zwei Bergretter der Finanzpolizei standen im Einsatz.

Mithilfe einer Trage wurden sowohl die Verletzte als auch der leblose Körper von Elena Berselli behutsam an Bord des Helikopters gehievt. Auch die Carabinieri von Corvara standen im Einsatz.

Während sich das Weiße Kreuz und die Notfallseelsorge um die 26-Jährige kümmerten, brachte man den Leichnam von Elena Berselli in die Aufbahrungskammer beim Friedhof in Corvara. Am Montag sind auch die Eltern der beiden Bergsteigerinnen aus Bologna in Corvara eingetroffen.

Bezirk: Pustertal

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