Elf Verletzte bei Unfall mit Schlepperauto im Burgenland

Montag, 13. Oktober 2025 | 08:36 Uhr
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Von: apa

Ein Schlepper ist in der Nacht auf Montag nach einem Verkehrsunfall bei Andau (Bezirk Neusiedl am See) mit insgesamt elf Verletzten festgenommen worden. Die ungarische Polizei hatte den Lenker aus Pakistan über die Grenze verfolgt, dann prallte er gegen ein Gebäude und wurde im Wagen eingeklemmt. Unter den verletzten Migranten waren zwei Mädchen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Die Exekutivbeamten wollten das Fahrzeug noch in Ungarn anhalten, dann flüchtete der Schlepper allerdings, verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte in ein landwirtschaftliches Gebäude. Im Fahrzeug befanden sich zehn Flüchtlinge – Männer und Frauen aus der Türkei und Afghanistan und auch zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren. Sie alle wurden verletzt und von der Rettung in das AKH und das Donauspital in Wien sowie das Krankenhaus in Eisenstadt gebracht.

Der schwer verletzte Schlepper musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden. Er wurde festgenommen und wird im Spital von der Polizei überwacht. Die Erhebungen laufen noch, hieß es.

