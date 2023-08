Eltern-Kind-Beratungsstelle und geburtshilfliches und gynäkologisches Ambulatorium im Medilife in Leifers

Leifers – Vor einigen Monaten angekündigt und nun verwirklicht: Seit dieser Woche befinden sich die Eltern-Kind-Beratungsstelle, das geburtshilfliche und gynäkologische Ambulatorium sowie der Epidemiologische Dienst im Medilife in der N.-Sauro-Str. 11 in Leifers.

Seit Beginn dieser Woche können junge Eltern, Kinder und schwangere Frauen in die neue Einrichtung kommen und verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen sowie Antworten und Unterstützung auf dem Weg zu Geburt und Elternschaft erhalten. Dies alles in Zusammenarbeit mit Kinderärztinnen und -ärzten freier Wahl, Gynäkologinnen und Gynäkologen sowie den vernetzten wohnortnahen Diensten.

Das geburtshilfliche und gynäkologische Ambulatorium im Medilife ist weiterhin ein Bezugspunkt für Frauen in verschiedenen Lebensphasen, von der Pubertät bis hin zu den Wechseljahren. Angeboten werden sowohl Visiten und Beratungen als auch Vorsorgeleistungen wie Pap-Tests und Anleitungen zum Selbstabtasten der Brust. Auch die Sanitätsassistentinnen des Epidemiologischen Dienstes sind im Medilife tätig. Diese organisieren und realisieren verschiedenen Präventionsprogramme und Programme zur Gesundheitserziehung, die vom Landespräventionsplan vorgesehen sind und sich an die gesamte Bevölkerung richten.

Der Zugang erfolgt mittels Vormerkung über folgende Kontakte:

Eltern-Kind-Beratungsstelle: Montag bis Freitag. Für Vormerkungen: Tel. 0471 595419. Falls keine Antwort erfolgt, können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Geburtshilfliches Ambulatorium: Montag bis Freitag. Für Vormerkungen: Tel. 0471 595419. Falls keine Antwort erfolgt, können Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Gynäkologisches Ambulatorium: Nur am Freitag nach Vormerkung über die Landesvormerkstelle 0471 100 100 (von 8.00 bis 1.00 Uhr) oder an der Kasse im Sprengel Leifers (Mo.-Do. von 08.00 – 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16.00 Uhr, Fr. von 8.00 bis 12.30 Uhr).

Pap-Test: jeden dritten Dienstag des Monats von 08.40 Uhr bis 12.00 Uhr, vorzumerken über die Landesvormerkstelle 0471 100 100 (von 08.00 bis 16:00 Uhr).

Geburtsvorbereitungskurse: Vorzumerken über die Landesvormerkstelle 0471 100 100 (von 8.00 bis 16.00 Uhr).

Die Kurse für Geburtsvorbereitung und zur emotionalen Erste Hilfe finden am bisherigen Standort im Gesundheitssprengel Leifers, G.-Falcone u. P.-Borsellino-Platz Nr.1, statt.