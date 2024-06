Empörung: Rund ein Zentner Brot am Straßenrand entsorgt

Von: luk

Bozen/Sarntal – Lebensmittel wegzuwerfen ist ein alarmierendes Symptom unserer modernen Gesellschaft und hat weitreichende Konsequenzen. Jährlich landen weltweit Millionen Tonnen essbarer Nahrungsmittel im Müll, was nicht nur eine Verschwendung wertvoller Ressourcen darstellt, sondern auch erheblich zur Umweltbelastung beiträgt. Die Produktion und Entsorgung dieser Lebensmittel verbrauchen Unmengen an Wasser, Energie und Land, während gleichzeitig Treibhausgase freigesetzt werden. Darüber hinaus ist es ethisch fragwürdig, Nahrung zu verschwenden, während Millionen von Menschen weltweit an Hunger leiden. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten: Durch bewusstes Einkaufen, kreative Resteverwertung oder der Spende von überschüssigen Lebensmitteln.

In diesem Fall kam wohl all das nicht infrage: Wie die italienische Zeitung Alto Adige am Donnerstag nach einem Leserhinweis berichtet, wurde entlang der Straße von Bozen ins Sarntal nach dem ersten Tunnel auf der rechten Seiten ein Berg aus Brot im Gras nahe einem Zaun entsorgt. Der entrüstete Leser schätzt die Menge auf rund einen Zentner. Er findet, dass diese Art der Entsorgung einem “Verbrechen” gleichkommt.

Es ist derzeit unklar, wie diese Menge an Brot an den Straßenrand kommen konnte. Doch anstatt Brot einfach wegzuschmeißen, gibt es tatsächlich zahlreiche Möglichkeiten, es sinnvoll zu nutzen. Hier nur einige Ideen: