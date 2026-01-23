Aktuelle Seite: Home > Chronik > Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Liam Conejo Ramos am Dienstag in Gewahrsam genommen

Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz

Freitag, 23. Januar 2026 | 21:14 Uhr
Liam Conejo Ramos am Dienstag in Gewahrsam genommen
APA/APA/AFP/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In den USA wächst die Empörung über die Festnahme eines fünfjährigen Buben bei einem Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis. Politikerinnen der oppositionellen Demokraten wie Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Außenministerin Hillary Clinton verurteilten das Vorgehen. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich “bestürzt über die inzwischen alltägliche Misshandlung und Herabwürdigung von Migranten und Flüchtlingen” in den Vereinigten Staaten.

Der fünfjährige Liam Conejo Ramos war nach Angaben seiner Vorschule am Dienstag mit seinem ecuadorianischen Vater bei der Rückkehr nach Hause von ICE-Mitarbeitern in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten hätten das Kind dann als “Köder” genutzt, um an die Tür seines Hauses zu klopfen und weitere Familienmitglieder herauszulocken, sagte Schulleiterin Zena Stenvik. Bei der Familie soll es sich um Asylbewerber handeln.

Die frühere Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Harris schrieb im Onlinedienst X, sie sei “empört”. Liam “sollte zu Hause bei seiner Familie sein und nicht von ICE als Köder benutzt und in einem texanischen Abschiebezentrum festgehalten werden”.

US-Medien zufolge befinden sich der Bub und sein Vater in einer Einrichtung im texanischen San Antonio, ihnen droht laut ICE die Abschiebung. Clinton warf der Einwanderungsbehörde vor, die Bevölkerung im von den Demokraten regierten US-Staat Minnesota zu “terrorisieren”.

Tausende von ICE-Mitarbeitern sollen Massenabschiebungen umsetzen

In der Stadt Minneapolis in Minnesota sind seit Wochen Tausende von ICE-Mitarbeitern im Einsatz. Sie sollen die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Massenabschiebungen umsetzen. Minneapolis zählt zu den Sanctuary Cities (Schutzstädten), die Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Schutz gewähren und nur begrenzt mit den Einwanderungsbehörden der Bundesregierung zusammenarbeiten.

Aus Protest wollten am Freitag Hunderte Geschäfte in Minneapolis schließen. Bürgergruppen wollten zudem an die dreifache Mutter Renee Nicole Good erinnern, die ein ICE-Beamter am 7. Jänner in Minneapolis in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet hatte. Daraufhin hatten sich die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ausgeweitet.

US-Vizepräsident JD Vance besuchte die Stadt am Donnerstag, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Zum Fall des festgenommenen Buben sagte Vance, er habe zunächst selbst gedacht “Oh mein Gott, das ist furchtbar. Wie konnten wir einen Fünfjährigen festnehmen?”.

Drei Aktivisten festgenommen

Er habe seine Meinung aber geändert, als er mehr über den ICE-Einsatz erfahren habe, sagte der Vizepräsident weiter. Der Vater des Kindes sei vor den Beamten geflohen, betonte Vance. “Was sollen sie tun? Sollen sie ein Fünfjähriges Kind erfrieren lassen?” fügte er hinzu. Ein in US-Medien verbreitetes Foto von Liam Conejo Ramos zeigt den Burschen nach dem Einsatz im Schnee vor einem Wagen, er trägt eine blaue Mütze mit Hasenohren auf dem Kopf, sein Vater ist nirgends zu sehen.

Nach einer Protestaktion gegen die Einwanderungspolizei in einer Kirche in Minnesota wurden überdies drei Aktivisten festgenommen. US-Justizministerin Pam Bondi warf ihnen einen “Angriff” auf die Kirche vor. Die Demonstrierenden hatten einen Gottesdienst in einer Kirche in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, gestört, in der sie den Vizeleiter des örtlichen ICE-Büros vermuteten. Videos der Protestaktion zeigen, wie Demonstranten in der Kirche “ICE raus!” rufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
141
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
54
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
48
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
34
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Aktuelle Seite: Home > Politik > Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Liam Conejo Ramos am Dienstag in Gewahrsam genommen

Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz

Uhr
Liam Conejo Ramos am Dienstag in Gewahrsam genommen
APA/APA/AFP/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In den USA wächst die Empörung über die Festnahme eines fünfjährigen Buben bei einem Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE in Minneapolis. Politikerinnen der oppositionellen Demokraten wie Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris und Ex-Außenministerin Hillary Clinton verurteilten das Vorgehen. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich “bestürzt über die inzwischen alltägliche Misshandlung und Herabwürdigung von Migranten und Flüchtlingen” in den Vereinigten Staaten.

Der fünfjährige Liam Conejo Ramos war nach Angaben seiner Vorschule am Dienstag mit seinem ecuadorianischen Vater bei der Rückkehr nach Hause von ICE-Mitarbeitern in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten hätten das Kind dann als “Köder” genutzt, um an die Tür seines Hauses zu klopfen und weitere Familienmitglieder herauszulocken, sagte Schulleiterin Zena Stenvik. Bei der Familie soll es sich um Asylbewerber handeln.

Die frühere Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Harris schrieb im Onlinedienst X, sie sei “empört”. Liam “sollte zu Hause bei seiner Familie sein und nicht von ICE als Köder benutzt und in einem texanischen Abschiebezentrum festgehalten werden”.

US-Medien zufolge befinden sich der Bub und sein Vater in einer Einrichtung im texanischen San Antonio, ihnen droht laut ICE die Abschiebung. Clinton warf der Einwanderungsbehörde vor, die Bevölkerung im von den Demokraten regierten US-Staat Minnesota zu “terrorisieren”.

Tausende von ICE-Mitarbeitern sollen Massenabschiebungen umsetzen

In der Stadt Minneapolis in Minnesota sind seit Wochen Tausende von ICE-Mitarbeitern im Einsatz. Sie sollen die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Massenabschiebungen umsetzen. Minneapolis zählt zu den Sanctuary Cities (Schutzstädten), die Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung Schutz gewähren und nur begrenzt mit den Einwanderungsbehörden der Bundesregierung zusammenarbeiten.

Aus Protest wollten am Freitag Hunderte Geschäfte in Minneapolis schließen. Bürgergruppen wollten zudem an die dreifache Mutter Renee Nicole Good erinnern, die ein ICE-Beamter am 7. Jänner in Minneapolis in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet hatte. Daraufhin hatten sich die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ausgeweitet.

US-Vizepräsident JD Vance besuchte die Stadt am Donnerstag, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Zum Fall des festgenommenen Buben sagte Vance, er habe zunächst selbst gedacht “Oh mein Gott, das ist furchtbar. Wie konnten wir einen Fünfjährigen festnehmen?”.

Drei Aktivisten festgenommen

Er habe seine Meinung aber geändert, als er mehr über den ICE-Einsatz erfahren habe, sagte der Vizepräsident weiter. Der Vater des Kindes sei vor den Beamten geflohen, betonte Vance. “Was sollen sie tun? Sollen sie ein Fünfjähriges Kind erfrieren lassen?” fügte er hinzu. Ein in US-Medien verbreitetes Foto von Liam Conejo Ramos zeigt den Burschen nach dem Einsatz im Schnee vor einem Wagen, er trägt eine blaue Mütze mit Hasenohren auf dem Kopf, sein Vater ist nirgends zu sehen.

Nach einer Protestaktion gegen die Einwanderungspolizei in einer Kirche in Minnesota wurden überdies drei Aktivisten festgenommen. US-Justizministerin Pam Bondi warf ihnen einen “Angriff” auf die Kirche vor. Die Demonstrierenden hatten einen Gottesdienst in einer Kirche in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, gestört, in der sie den Vizeleiter des örtlichen ICE-Büros vermuteten. Videos der Protestaktion zeigen, wie Demonstranten in der Kirche “ICE raus!” rufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
141
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
54
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
48
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
34
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 