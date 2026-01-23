Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien: Häuser ächzen unter Schneelast
Winterbild wie aus dem Lehrbuch in den südwestlichen Alpen

Italien: Häuser ächzen unter Schneelast

Freitag, 23. Januar 2026 | 17:38 Uhr
Häuser von Schnee erdrückt Italien
Facebook/Andrea Vuolo
Von: luk

Prato Nevoso – Während vielerorts in den Alpen über Schneemangel geklagt wird, ist es im Südwesten der Alpen umgekehrt. In Prato Nevoso, einer Fraktion der Gemeinde Frabosa Sottana im Piemont, haben außergewöhnlich ergiebige Niederschläge in den vergangenen Wochen für massive Neuschneemengen gesorgt. Die Ortschaft liegt auf nur rund 1.500 Metern Meereshöhe.

Facebook/Andrea Vuolo

Wie der italienische Meteorologe Andrea Vuolo berichtet, zählen die Gebiete zwischen den Ligurischen und den Seealpen derzeit zu den schneereichsten Regionen der gesamten Alpensüdseite. Seit Beginn des Winters wurden hier – gemeinsam mit dem äußersten Westen des Aostatals – die höchsten Neuschneemengen verzeichnet.

Besonders eindrucksvoll ist die aktuelle Schneehöhe: Am Mittwochmorgen wurden an der Messstation von Arpa Piemonte in Limone Piemonte (Ortsteil Pancani, 1.885 Meter) ganze 170 Zentimeter Schnee gemessen. Damit weist die Region aktuell die höchste Schneedecke aller italienischen Alpengebiete unterhalb von etwa 2.200 bis 2.500 Metern auf.

Facebook/Andrea Vuolo

