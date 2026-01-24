Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien: Wanderer versinkt fast im Schnee
Italien: Wanderer versinkt fast im Schnee

Samstag, 24. Januar 2026 | 17:47 Uhr
Tiefschnee bis zum Becken, Wanderer
Facebook/Andrea Vuolo
Piemont – Der Winter zeigt in der italienischen Region Piemont weiter seine Muskeln: Meteorologe Andrea Vuolo meldet eine bereits jetzt “wirklich beachtliche Schneelage” in den Alpen der Provinz Cuneo. Wir haben berichtet.

Seine aktuellen Fotos vom Samstag sprechen Bände – tief verschneite Landschaften rund um die Thermen von Valdieri.

Facebook/Andrea Vuolo

Dazu ein Bild, das hängen bleibt: Ein Spaziergänger watet dort bis zum Becken durch den Schnee.

Facebook/Andrea Vuolo

Und es wird noch mehr Schnee erwartet: Laut Vuolo steht bereits die nächste kräftige Schneefront vor der Tür. Zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntag sollen weitere 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen – verbreitet oberhalb von 1.500 Metern in nahezu allen Alpenregionen.

Überraschungspotenzial gibt es auch in tieferen Lagen der südwestlichen Alpen, so der Meteorologe: Zwischen Cuneo, Asti, bis hinauf nach Domodossola könnte Schnee bis in die Ebene herab fallen.

FB/Meteo Piemonte

