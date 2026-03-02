Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ende der Grippewelle in Österreich
Grippewelle verlief heuer insgesamt mit mittlerer Intensität

Ende der Grippewelle in Österreich

Montag, 02. März 2026 | 16:05 Uhr
Grippewelle verlief heuer insgesamt mit mittlerer Intensität
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: apa

Die Grippewelle 2025/26 ist in Österreich zu Ende. “Über die vergangenen Wochen zeigte sich ein kontinuierlich abfallender Trend, welcher in Kalenderwoche 08/09 schließlich unter das epidemische Niveau gefallen ist”, hieß es seitens des National Influenza Center Austria am Montag. Die diesjährige Saison war demnach geprägt durch ihren etwa vier Wochen früheren Beginn und das Auftreten einer neuen Variante.

Die Intensität lässt sich der Aussendung zufolge im mittleren Bereich einordnen, auffallend war eine starke Dominanz des Influenza-A-Subtyps H3N2 in der ersten Hälfte. Diese wurde aber gegen Ende der Welle immer weiter durch den Influenza-A-Subtyp H1N1pdm09 ausgeglichen.

“Besonders das Ausbleiben einer Influenza B Aktivität hat dazu beigetragen, dass diese Welle in ihrer Intensität abgeschwächt wurde”, schrieben die Mediziner. Mit weiteren, sporadischen Influenza A Fällen ist noch für einige Zeit zu rechnen.

