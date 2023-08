Eppan: Junger Südtiroler bei Motorradunfall erheblich verletzt

Eppan – In Perdonig in Eppan hat sich am Samstagabend ein junger Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen zugezogen.

Der 18-Jährige verunglückte gegen 20.45 Uhr und musste daraufhin vom Weißen Kreuz der Sektion Überetsch erstversorgt werden.

Anschließend wurde der Südtiroler ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Die Gemeinepolizei Eppan stand ebenfalls im Einsatz.