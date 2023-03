Eppan: Lieferwagen geht in Flammen auf

Eppan – In St. Michael in Eppan ist es am Donnerstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Bozner Straße gekommen.

Beim Eintreffen der der Freiwilligen Feuerwehr von St. Michael stand der Lieferwagen bereits vollständig in Flammen.

Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden