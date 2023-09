Erdbeben in Südtirol

Ahrntal – An der Grenze zwischen Südtirol und Österreich hat sich am Dienstagabend ein Erdbeben ereignet. Der Erdstoß, zu dem es um 20.18 Uhr gekommen ist, wurde in Teilen des Landes auch von der Bevölkerung wahrgenommen.

Wie Alto Adige online berichtet, erreichte das Beben eine Stärke von 3,3 auf der Richterskala. Sein Ursprung lag in einer Tiefen von sieben Kilometern unterhalb der Erdoberfläche.

Von Bozen aus betrachtet, lag die Erschütterung 94 Kilometer in nordöstlicher Richtung entfernt. Verletzte oder Sachschäden wurden nicht gemeldet.

Auch das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie hat das Beben registriert.