Erdrutsch trifft Wohnhaus oberhalb von Brixen

Von: luk

Brixen – In der Nacht auf Montag hat ein Erdrutsch in Kranebitt, oberhalb von Brixen, ein Mehrfamilienhaus beschädigt. Ein Leck in einer Beregnungsanlage dürfte den Erdrutsch ausgelöst haben. Über mehrere Stunden trat Wasser aus.

Mehrere Kubikmeter Erdmasse setzten sich in Bewegung und zerstörten eine etwa drei Meter hohe Trockenmauer, die an eine Wiese angrenzte. Schlamm und Wasser drangen in das Haus ein und flossen über das Treppenhaus bis in den Keller. Glücklicherweise blieb der Wohnbereich unversehrt.

Auch die nahegelegene Weinbergstraße wurde auf einem etwa 100 Meter breiten Abschnitt durch den Erdrutsch in Mitleidenschaft gezogen. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Nachdem Gewissheit bestand das keine Personen verschüttet sind, wurde der Bereich des betroffenen Hauses freigeschöpft, bevor der Schlamm eintrocknen konnte. Unterstützt von zwei Baggern konnte der Einsatz um 4.30 Uhr beendet werden.

Am Montagmittag erfolgt eine genaue Begutachtung durch Techniker, um die Ursache des Erdrutsches abschließend zu klären. Die betroffene Beregnungsanlage wurde inzwischen abgeschaltet.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Brixen, die Carabinieri sowie Mitarbeiter der Stadtwerke.