Erinnerung an die Helden des Stephanstags 2009 im Fassatal

Von: fra

Fassatal – Am 26. Dezember 2009 verloren Alessandro Dantone, Luca Prinoth, Diego Perathoner und Erwin Riz, vier Rettungskräfte des Trentino-Alpinen Rettungsdienstes, ihr Leben, als sie von einer Lawine erfasst wurden, während sie nach zwei vermissten Wanderern suchten.

“Es sind 15 Jahre vergangen seit diesem tragischen Tag, das einen Feiertag in einen Tag der Trauer für das gesamte Fassatal verwandelte”, erinnert sich der Regionalrat für Minderheitensprachen, Luca Guglielmi. “Aber das Andenken an diesen dramatischen Tag bleibt in den Herzen aller unvergessen, die an diesem Tag einen Vater, einen Bruder, einen Onkel, einen Freund verloren haben.”

“Das Beispiel und der Mut leben weiterhin im gesamten Tal weiter. In all diesen Jahren wurden viele junge Menschen inspiriert, ihren Fußstapfen zu folgen und in den Alpinen Rettungsdienst einzutreten. Vielleicht ist das bedeutendste Zeugnis davon der Sohn von Alessandro Dantone, der heute den Alpinen Rettungsdienst im oberen Fassatal leitet“, fügt Guglielmi hinzu.