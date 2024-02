Erinnerungen und Tränen: Trauerfeier für Andreas Widmann im Bozner Dom

Bozen – Im Bozner Dom versammelten sich am Freitag Hunderte Trauergäste, um Abschied von Andreas Widmann (35) zu nehmen. Er verunglückte am 22. Januar beim Heli-Skiing in Kanada im Zuge eines Hubschrauberabsturzes. Bei dem Unglück kamen außerdem Heinzl Oberrauch (29 Jahre) sowie der Pilot des Heikopters ums Leben. Außerdem wurden Jakob Oberrauch (34), der Geschäftsführer der Sportler AG und Bruder von Heinzl Oberrauch, Johannes Peer (34), der Finanzchef der Sportlergruppe und Schwager von Jakob und Heinzl Oberrauch, und Emilio Zierock (35), der Geschäftsführer des Weinguts Foradori in Mezzolombardo, schwer verletzt.

Dekan Bernhard Holzer sprach in seiner Predigt über Andreas’ Lebensfreude und seine positive Lebenseinstellung. Er betonte: “Das Leben ist nicht gerecht, selbst die Heilige Schrift spricht vom Tod als Dieb.”

Die Trauergäste bekundeten im Rahmen der Zeremonie der Witwe Laura, die ihr zweites Kind erwartet, den Eltern Susanne und Heini sowie dem Bruder Michael ihr Beileid.

Auch Jakob Oberrauch sprengte mit gesenktem Blick und Tränen in den Augen Weihwasser über den Sarg seines verstorbenen Freundes. Als Überlebender der Tragödie war er es, der nach dem schrecklichen Absturz am Berg die Rettungskräfte alarmierte und damit wohl allen Überlebenden das Leben gerettet hat. Bei dem Unglück hat er seinen Bruder Heinzl Oberrauch (32) verloren.

Die Beerdigung von Heinzl Oberrauch, dem zweiten Südtiroler Todesopfer, findet am Dienstag statt.