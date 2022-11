Ermittlungen nach Wohnwagen-Brand in Bozen

Bozen – In der Nacht auf Samstag ist in der Industriezone von Bozen ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Gegen 1.00 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Bozen Stadt und die Berufsfeuerwehr Bozen alarmiert.

Als die Wehrleute am Brandort eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand.

Den Einsatzkräften blieb nichts anderes übrig, als die Flammen zu löschen und somit eine Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge zu unterbinden.

Auch mehrere Gasflaschen konnten rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen Stadt / Berufsfeuerwehr Bozen