Erneut Vandalismus in Meran

Von: luk

Meran – In der Nacht auf den vergangenen Freitag wurde der Sitz des Vereins “Bewegung für das Leben” in der Meraner Gampenstraße erneut Opfer von schwerem Vandalismus.

Unbekannte Täter haben Wände und Fensterscheiben der Fassade des Gebäudes, in dem sich die Räumlichkeiten des Vereins befinden, beschmiert und Sachbeschädigungen begangen.

Es handelt sich bereits um den vierten Fall von Vandalismus gegen den Vereinssitz innerhalb der letzten vier Wochen.

Eine Nachbarin berichtet davon, drei vermummte Gestalten gesehen zu haben. “Vermutlich sind die Täter Linksextremisten oder gewaltbereite Abtreibungsbefürworter aus der Anarchistenszene, welche regelmäßig Veranstaltungen der Bewegung durch teils aggressive Gegendemonstrationen stören”, so der Verein Bewegung für das Leben Südtirol VFG.

Der ehrenamtliche Verein, der sich für den Lebensschutz einsetzt, hat jedes Mal, so auch jetzt wieder, Strafanzeige erstattet. Man sehe sich gezwungen, die Büroräumlichkeiten in Zukunft mit Überwachungskameras zu sichern, so die Vorsitzende Hildegard Tscholl.