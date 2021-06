Erneute Wolfsattacke in Eppan

Gaid – In der Bergfraktion Gaid in der Gemeinde Eppan ist es in der vergangenen Freitagnacht zu einer erneuten Wolfsattacke gekommen. Opfer des Vorfalls ist derselbe Bauer, der bereits vier Wochen zuvor von dem Großraubwild heimgesucht wurde und dabei insgesamt 15 seiner Schafe verloren hatte.

Diesmal hat der Wolf ein Schaf getötet und vier weitere so schwer verletzt, sodass sie notgeschlachtet werden mussten, so berichten Medien. Bei weiteren drei seiner Schafe ist die Dringlichkeit einer Notfallschlachtung noch nicht geklärt.

Der Bauer Ernst Rauch hatte gerade erst vor zwei Wochen ein paar Schafe nachgekauft und sie auf einer anderen eingezäunten Wiese untergebracht, doch wie es scheint, konnte die Umzäumung auch dieses mal die Tiere nicht vor dem Wolf schützen.