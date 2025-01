Erschreckendes Ereignis in Studenten-WG 

Von: luk

Brixen – Am Abend des 11. Jänners erlebten die Bewohnerinnen einer Studenten-WG in Brixen ein erschreckendes Ereignis: Ein Einbrecher war in die Wohnung eingedrungen und er war keineswegs freundlich gesinnt.

Gegen 21.20 kehrte eine junge Frau in die gemeinsam genutzte Wohnung zurück und hörte verdächtige Geräusche aus dem Zimmer ihrer Mitbewohnerin. Als sie die Tür öffnete, stand sie plötzlich einem unbekannten Mann gegenüber, der hektisch die persönlichen Gegenstände der Bewohnerinnen durchsuchte. Der hochgewachsene, schlanke Eindringling, offensichtlich überrascht, reagierte mit Gewalt: Er schlug der jungen Frau ins Gesicht und stieß sie zur Seite, um zu fliehen.

Die Frau hatte jedoch die Geistesgegenwart, die Wohnungstür abzuschließen, bevor der Mann über das Fenster eines anderen Zimmers in die Dunkelheit entkam. Zurück blieb eine verwüstete Wohnung – durchwühlte Schränke, umgeworfene Möbel und verstreute Gegenstände zeugten von der skrupellosen Suche des Täters nach Wertgegenständen.

Flucht ohne Schuhe

Ein entscheidendes Detail fiel aber sofort auf: Der Täter hatte in der Eile seine Schuhe zurückgelassen. Die geschockte Bewohnerin rief umgehend die Notrufnummer 112 an, und bereits wenige Minuten später traf eine Streife der Carabinieri am Tatort ein.

Während die Exekutivbeamten Beweise sicherten und eine Liste der gestohlenen Gegenstände erstellten – darunter Bargeld, Elektronik und persönliche Accessoires im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro – leitete die Zentrale der Carabinieri eine Fahndung nach dem Täter ein. Dank der Beschreibung des Mannes und der Information, dass er barfuß unterwegs war, konnte die Suche präzise koordiniert werden.

Schneller Fahndungserfolg

Wenige Minuten später führte eine heiße Spur zu einem nahegelegenen Aufnahmezentrum. Dort fiel ein Mann auf, der barfuß und in auffälligem Zustand auf dem Boden lag und vorgab, an Krämpfen zu leiden. Er entsprach exakt der Beschreibung der Zeugin, und in seiner Jackentasche fanden die Carabinieri einen weißen Ladeadapter – ein klar identifiziertes Diebesgut.

Die Ermittler informierten die junge Frau, die ihre gestohlenen Gegenstände vor Ort eindeutig wiedererkannte. Der Verdächtige, bereits einschlägig wegen ähnlicher Delikte bekannt, wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.