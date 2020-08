Erste Weihnachtsmärkte abgesagt

Leifers – Dieser Entschluss ist den verantwortlichen Entscheidungsträgern nicht leicht gefallen, jedoch handle man zum Vorteil der Allgemeinheit. Laut Berichten der “Tageszeitung Alto Adige” wurde vom Tourismusverein Leifers, Branzoll und Pfatten gemeinsam mit dem Organisationskomitee die Absage des Weihnachtsmarktes in Leifers beschlossen. Dasselbe gilt für den Weihnachtsmarkt in St.Jakob.

Das Risiko auf ein erneutes “Aufflammen der Neuinfektionen” sei zu groß und dementsprechend auch die Verantwortung der Organisatoren. Zudem wolle man auch den örtlichen Zivildienst schützen. Sollte sich zum Beispiel ein Mannschaftsmitglied der Freiwilligen Feuerwehren auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Coronavirus infizieren, so ginge das auf die Kosten des gesamten Zivilschutzdienstes und könnte unnötige Schwierigkeiten zur Konsequenz haben.

Eine Veranstaltung dieser Art ist außerdem nur zum Teil kontrollierbar und somit wäre es schwer die vorgegebenen Regelungen und Auflaugen umzusetzen. Der stellvertretende Bürgermeister Giovanni Seppi schaut jedoch positiv in die Zukunft und hofft darauf, dass voraussichtlich im Jahr 2022 der nächste Weihnachtsmarkt abgehalten werden kann. Seppi sprach sich in diesem Zuge auch gegen die “langen Freitage” in St.Jakob aus, welche in der kommenden Woche starten und meint der Fokus sollte jetzt mehr auf die Wiedereröffnung der Schulen liegen.