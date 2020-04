Erstmals seit Corona-Krise: Mehr genesene als erkrankte Personen in Tirol

Bozen – Heute, Mittwoch, sind in Tirol erstmals mehr genesene als am Coronavirus erkrankte Personen zu verzeichnen: Mit Stand 18 Uhr sind es 1.403 Personen, für die aktuell ein positives Testergebnis vorliegt, 1.552 Personen sind bereits vollkommen genesen. „Wir können derzeit auf Zahlen blicken, die uns optimistisch stimmen. Die Infektionszuwachsrate in Tirol lag in den vergangenen Tagen unter fünf Prozent, was sehr erfreulich ist“, sagt LH Günther Platter und betont gleichzeitig: „Auch wenn wir uns derzeit auf dem richtigen Weg befinden und die Lage in den Gesundheitseinrichtungen weitgehend stabil ist, sind wir noch lange nicht über den Berg. Vielmehr befinden wir uns nun in einer sehr kritischen Phase: Tirol hat gestern seine Selbstisolation und die Gemeindequarantänen mit Ausnahme der Sperrgebiete Paznauntal, St. Anton und Sölden aufgehoben und sich den Regelungen des Bundes angepasst. Die Tiroler Bevölkerung muss sich bewusst sein, dass es weiterhin gilt, zuhause zu bleiben und die sozialen Kontakte einzuschränken. Jede und jeder Einzelne trägt dazu bei, dass sich die Zahlen weiter in die richtige Richtung bewegen.“

So gelte es weiterhin, das eigene Zuhause entsprechend der Bundesregelungen nur unter bestimmten Voraussetzung zu verlassen: Für berufliche Tätigkeiten bzw. für den Weg zur Arbeit, für die Deckung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen sowie um ins Freie zu gehen. „Das derzeit frühlingshafte Wetter lädt zum Verweilen im Freien ein. Kraft und Energie zu tanken ist wichtig, dennoch gilt: Sport und der Aufenthalt im Freien sind nur alleine oder mit jenen Personen gestattet, die im gemeinsamen Haushalt leben. Ich appelliere eindringlich an die Tiroler Bevölkerung, sich an diese Vorgaben zu halten – um sich selbst und andere zu schützen.“