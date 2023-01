Ertappter Alko-Lenker lockt Freund in die “Falle”

Meran – Geschichten wie diese kann man sich kaum ausdenken: In Meran begaben sich am Samstagabend Beamte der Stadtpolizei in die Romstraße. Dort führten sie eine übliche Verkehrskontrolle der vorbeifahrenden Fahrzeuge durch. Wohl zufällig überprüften sie dabei einen 30-jährigen Autofahrer. Der Mann aus Meran schien jedoch genau das getan zu haben, was man auf keinen Fall tun sollte: Sich betrunken ans Steuer zu setzen.

Der Verdacht der Exekutivbeamten stellte sich als richtig heraus. Eine Alkoholkontrolle ergab, dass der Mann über zwei Promille Alkohol im Blut hatte, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Doch damit ist die Geschichte nicht vorbei: Umgehend wurden dem 30-Jährigen der Führerschein entzogen und das Auto beschlagnahmt. Nach dem Ende des Verfahrens gegen den Alko-Lenker wird der Pkw bekanntlich versteigert. Bis zu diesem Punkt kann das Auto beim ursprünglichen Halter abgestellt werden. Daher wurde auch dem Meraner die Möglichkeit gegeben, jemanden anzurufen, der das Fahrzeug abholt.

Doch der Freund, der dann vorstellig wurde, war leider ebenfalls betrunken. Ein Alkoholtest schlug auch bei ihm an. Somit wurde auch dieser Führerschein entzogen.