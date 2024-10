Eskalation in Bozner Wohnung

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen am Freitag einen 45-jährigen Mann festgenommen. Dieser hatte zuvor eine seiner dunkelsten Seiten an den Tag gelegt: In einer Wohnung in der Capristraße bedrohte er eine Prostituierte mit einem Messer. In der Folge hat die Frau die Notrufnummer 112 gewählt.

Die Einsatzkräfte der Staatspolizei trafen wenige Augenblicke nach dem Anruf am Tatort ein und fanden die Wohnung voller Reizgas vor. Der mutmaßliche Täter, ein vorbestrafter pakistanischer Staatsbürger mit abgelaufener Aufenthaltserlaubnis, wurde von den Exekutivbeamten sofort festgenommen.

Dank der Aussagen der betroffenen Frau und ihrer Mitbewohnerin, beide brasilianische Staatsbürgerinnen, konnte der Vorfall rekonstruiert werden: Der Mann hatte die Frau über ein einschlägiges Internetportal kontaktiert und suchte sie in der gemieteten Wohnung auf. Nach der Ableistung der vereinbarten Dienstleistung kam dann die Wende: Der Kunde forderte sein Geld mit Drohungen zurück. Dem leistete die Frau schließlich auch Folge. Doch anstatt die Wohnung zu verlassen, wurde der45-Jährige jedoch zunehmend aggressiver und bedrohte die Frau mit einem Küchenmesser.

In einem verzweifelten Versuch, den Angreifer zu stoppen, setzte die Mitbewohnerin ein Pfefferspray gegen ihn ein. Dies ermöglichte es der bedrohten Frau, sich in ein Zimmer zurückzuziehen und die Polizei zu rufen.

Der unflätige Kunde wurde auf die Polizeiwache gebracht und wegen bewaffneter Bedrohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In Anbetracht seiner gefährlichen Handlungen erließ Quästor Paolo Sartori zudem einen Ausweisungsbescheid, der den Mann zur Ausreise aus Italien zwingt.