Eskalation wegen langer Wartezeit im Postamt

Von: Ivd

Schlanders – Eine aus dem Ruder gelaufene Wartesituation im Postamt von Schlanders hat am Montag zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein 30-jähriger Mann aus dem Kosovo, der in der Vinschger Gemeinde wohnhaft ist, verlor nach längerer Wartezeit die Fassung und beschädigte Teile des Schalterbereichs.

Wie die Carabinieri berichten, habe sich der Mann zunächst lautstark über die die lange Wartezeit bei den anwesenden Mitarbeitern und dem Filialleiter beschwert – so weit, so normal. Im Anschluss sei er verbal ausfällig geworden und habe in seiner Wut begonnen, mit den Fäusten auf die Plexiglas-Trennwände an den Schaltern einzuschlagen.

Andere Kunden, die Zeugen der Szene wurden, alarmierten daraufhin die Carabinieri von Schlanders. Eine Einheit rückte umgehend aus und traf wenig später am Postamt ein. Die Lage habe sich derart zugespitzt, dass die Beamten das Postamt vorübergehend schließen mussten, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten. Erst nachdem sich der Mann beruhigt hatte, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Die Carabinieri identifizierten den 30-Jährigen und zeigten ihn wegen der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes bei der Staatsanwaltschaft an. Die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.