Experten warnen vor lebensbedrohlichen Unwettern

Vorsicht in Norditalien beim Osterurlaub - und in Südtirol?

Von: mk

Bozen – Glaubt man einigen Experten, wird es krass: Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net nimmt sich kein Blatt vor dem Mund. Er warnt laut einem Bericht der BILD-Zeitung vor lebensbedrohlichen Unwettern, die über Norditalien und die Schweiz hereinbrechen – ausgerechnet zu Ostern, wenn viele Menschen einen Kurzurlaub geplant haben. Auch Südtirol soll laut BILD betroffen sein.

Wie berichtet, sollten Italien-Urlauber in der Karwoche eher die Gummistiefel als die Sonnenbrillen einpacken. Die Aussichten seien eher nass, hieß es. Doch nun wurden die Prognosen noch einmal deutlich verschärft.

Laut Vorhersagen ziehen mächtige Gewitterzellen gegen die Alpen. Die Folgen sind anhaltende Regenschauer mit lokaler Hochwassergefahr in Richtung Ostalpen und Norditalien. Ab 1500 Metern Höhe sollen teilweise zwei Meter Neuschnee fallen.

Laut dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung könnte es in Norditalien bis zu 300 Liter vom Himmel schütten. „Der Schwerpunkt wird vermutlich um das Aostatal liegen, aber auch im Süden der Schweiz wird es richtig nass, ebenso im Südosten von Frankreich“, so der Experte. Teilweise reiche der Regen bis zum Balkan. „Da werden bis zu 150 Liter erwartet.“

Bis zum Karsamstag seien Erdrutsche und Hochwasser möglich. Campingplätze an Flüssen oder Bächen seien gefährdet. Sturzfluten würden drohen. „Nicht nur Überschwemmungen, auch Todesopfer sind leider nicht auszuschließen“, warnt Jung. Im Zweifelsfall solle man lieber frühzeitig abreisen.

Auch Südtirol betroffen?

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor glaubt hingegen laut BILD, dass es am Karfreitag und Karsamstag vorübergehend weniger Schauer und Gewitter gibt: „Die Hauptniederschläge fallen Mittwoch und Donnerstag sowie am Ostersonntag und Ostermontag.“ Besonders betroffen sei ihm zufolge auch Südtirol. Je nach Modell würden hier Regenmengen von 200 bis 300 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Laut dem Klimatologen Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de soll außerdem die Schneefallgrenze in Südtirol bis Freitag dann nochmals auf 1600 bis 1500 Meter sinken. Vorsicht also für all jene, die bereits auf Sommerreifen umgestiegen sind.

Doch was sagen heimische Wetterexperten? Auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin weist auf X auf eine rege Tiefdruckentwicklung dieser Tage im Mittelmeerraum hin. „Zum Teil extreme Regenmengen gibt es in jenen Gebieten, wo der Südostwind feuchte Luft an die Berge drückt, vor allem im Piemont und Aosta“, schreibt Peterlin. In Südtirol ist die Lage seiner Ansicht nach allerdings weniger dramatisch. „Wir sind ein bisschen abgeschirmt durch die Berge im Süden“, zeigt sich der Meteorologe zuversichtlich.

Am Donnerstag überwiegen laut Landeswetterdienst die Wolken und immer wieder regnet es mit dem Schwerpunkt Ortlergruppe, Hinterpasseier und Dolomiten. Stellenweise ist es windig wie im oberen Vinschgau. Am Karfreitag gibt es eine Mischung aus Sonne, Wolken und noch einzelnen Regenschauern. Die Temperaturen steigen wieder etwas an.

Am Samstag geht es mit vielen Wolken und etwas Sonne weiter. Im Großteil des Landes bleibt es trocken. Auch am Ostersonntag ist es teils sonnig, teils bewölkt. Regenschauer gibt es höchstens stellenweise. Am Ostermontag nehmen die Wolken voraussichtlich wieder zu und die Regenschauer werden etwas häufiger.