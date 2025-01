Fahndungserfolg am Brenner

Von: luk

Brenner – Ein vermeintlich unauffälliger Reisender, ein Routineeinsatz der Polizei – und ein überraschender Fahndungserfolg: Am 20. Jänner nahmen Beamte der Staatspolizei am Bahnhof am Brenner einen 64-jährigen albanischen Staatsbürger fest, der seit neun Jahren per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann wollte mit einem internationalen Zug nach Deutschland ausreisen, als ihn eine Streife der Bahnpolizei Polfer kontrollierte. Trotz seiner Bemühungen, unauffällig zu bleiben, fiel den Exekutivbeamten seine nervöse Reaktion auf. Die Überprüfung in der Datenbank brachte schnell Klarheit: Der 64-Jährige wurde seit Juni 2015 von der Staatsanwaltschaft Florenz gesucht. Er hatte eine Reststrafe von einem Jahr, sieben Monaten und 24 Tagen zu verbüßen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits 2015 vorzeitig aus der Haft entlassen und aus Italien ausgewiesen worden war – mit einem zehnjährigen Einreiseverbot. Trotzdem kehrte er zurück und versuchte nun offenbar, unerkannt weiterzureisen.

Nach der Festnahme wurde die Staatsanwaltschaft Bozen informiert und die Ordnungshüter brachten den Gesuchten ins Bozner Gefängnis, wo er nun auf die Entscheidung der Justiz wartet.