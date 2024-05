Fahrradunfall bei Neustift

Brixen – In Neustift in Brixen hat sich am Mittwoch ein Fahrradunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde eine Person erheblich verletzt. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Carabinieri.

Auf der Alten Pustertaler Straße in Neustift wird der Fahrradweg von Schabs kommend weitergeleitet.

Anrainer haben in den vergangenen Jahren mehrmals auf Gefahren durch diesen Mischbetrieb hingewiesen. Es sei bereits öfters zu Zwischenfällen gekommen.