Fahrzeug des Roten Kreuzes von Unbekannten beschädigt

Bedenklicher Vorfall in Bozen

Von: luk

Bozen – In der vergangenen Nacht wurde ein Dienstfahrzeug des Italienischen Roten Kreuzes, Komitee Bozen, Ziel eines Vandalenakts. Das Fahrzeug war auf einem der für die Rettungsorganisation reservierten Parkplätze in der Triestestraße abgestellt. Unbekannte beschädigten dabei vor allem die Windschutzscheibe.

Die Organisation äußerte sich in einer Stellungnahme betroffen über den Vorfall: „Neben dem wirtschaftlichen Schaden, der dadurch entstanden ist, macht uns besonders traurig, dass das Ziel dieses sinnlosen Aktes ausgerechnet ein Fahrzeug unserer Organisation war. Unser Einsatz basiert auf dem Engagement von Freiwilligen, die nicht nur im Bereich der Gesundheitsversorgung und Notfallhilfe tätig sind, sondern sich vor allem um die Unterstützung der schwächsten Bevölkerungsgruppen kümmern.“

Die Ermittlungen zu den Verantwortlichen laufen.

Dieser Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Serie von Angriffen auf Rettungskräfte und deren Ausrüstung ein, die in den letzten Jahren in Europa zugenommen haben. Experten und Verbände warnen vor einer steigenden Respektlosigkeit gegenüber Helfern, die oft unter schwierigen Bedingungen ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen. Solche Taten erschweren nicht nur den Einsatzalltag, sondern belasten auch die Motivation und den Zusammenhalt der freiwilligen Helfer.