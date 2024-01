Lieferwagen brennt in Gewerbezone völlig aus

Leifers – In der Gewerbezone Wurzer in Leifers ist es am Sonntagabend zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Um 17.45 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Leifers konnte durch einen raschen Einsatz eine weitere Ausbreitung des Feuers auf einen Lkw verhindern. Dieser wurde durch die Flammen leicht beschädigt.

Ein Fall für die Schrottpresse ist hingegen der in Brand geratene Lieferwagen. Das Fahrzeug brannte völlig aus.