Fall „Romeo“: Staatsanwaltschaft will 37 Beschuldigte vor Gericht bringen

Von: luk

Trient – Im Fall “Romeo” hat die Staatsanwaltschaft Trient die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 37 Beschuldigte beantragt. Die Ermittlungen hatten Ende 2024 ein mutmaßliches Netzwerk aus Politik und Wirtschaft in der Region Trentino-Südtirol ans Licht gebracht.

Der Vorwurf der kriminellen Vereinigung bleibt unter anderem gegen den österreichischen Investor René Benko, den Südtiroler Steuerberater Heinz Peter Hager, den Trentiner Unternehmer Paolo Signoretti sowie den ehemaligen Senator Vittorio Fravezzi bestehen. Ebenfalls angeklagt werden soll die frühere Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi. Die Vorverhandlung ist für den 23. Oktober vor dem Richter Gianmarco Giua angesetzt.

Der Fall hatte bereits mehrfach für Wendungen gesorgt. Nachdem die Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich erwogen hatte, Teile der Vorwürfe fallen zu lassen, entschied der Ermittlungsrichter, dass das Verfahren fortgeführt werden muss. In der Folge beantragte die Staatsanwaltschaft nun die Zulassung zum Hauptverfahren.

Nicht alle ursprünglich Beschuldigten sind davon betroffen: Mehrere Ermittlungsverfahren wurden inzwischen eingestellt, abgetrennt oder aus Zuständigkeitsgründen an andere Gerichte abgegeben.