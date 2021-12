Fataler Gang in den Keller

Einbrecher machen in Meran Beute von 7.000 Euro

Meran – In der Schafferstraße in Meran haben unbekannte Täter am Sonntag, den 7. November fette Beute machen können.

Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, sind die Einbrecher am helllichten Tag über eine Terrassentür in die Wohnung eingedrungen. Die Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt kurz in den Keller gegangen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, hatten die Übeltäter Schmuck und Geld im Wert von rund 7.000 Euro erbeutet und waren bereits verschwunden. Sie hinterließen eine große Unordnung sowie durchwühlte Schränke und Schubladen.

Die Geschädigte geht davon aus, dass sie im Vorfeld beobachtet wurde. So hätten die Einbrecher im richtigen Moment zuschlagen können. Sie hofft, dass wenigsten der Familienschmuck wieder auftaucht, der auch einen emotionalen Wert hat.