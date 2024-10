FCS kehrt auf Siegesstraße zurück

Von: lup

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge schlagen die Weißroten im heimischen FCS Center den Venezia FC mit 2:1 und holen sich somit im Vorfeld der Coppa Italia den dritten Saisonsieg sowie einen gehörigen Motivationsschub

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol ist – nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Como, Spal und Padua – wieder zurück auf der Siegesstraße: im Rahmen des 6. Spieltags der nationalen Primavera 2-Meisterschaft kehrt die Mannschaft des FC Südtirol ins heimische FCS Center zurück und setzt sich unter der Leitung von Mattia Marchi, welcher heute den gesperrten Matteo Abbate vertrat, mit 2:1 (0:0) gegen den Venezia Football Club durch.

Auf diese Weise feiern die Weißroten ihren dritten Saisonsieg, nach den anfänglichen Erfolgen gegen Reggiana und Modena. Nach einer ausgeglichenen, jedoch torlosen, ersten Halbzeit, mit Chancen auf beiden Seiten, passiert alles nach dem Seitenwechsel: die Gastgeber erhöhen den Druck und gehen in Spielminute 65 durch Ndongue in Führung, der ein perfektes Zuspiel von Brik zum 1:0 verwertet. Die Nachspielzeit wird dann höchst intensiv – zuerst kommen die Lagunari durch Giardino zum Ausgleich (90 + 1.), ehe der FCS im direkten Gegenzug in Person von Fiorini den viel umjubelten 2:1-Endstand markiert (90 + 2.), dank dem die Weißroten schlussendlich dann doch die vollen drei Punkte im FCS Center behalten. Am Mittwoch wartet die Coppa Italia Primavera auf die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol, die in Benevento gastieren wird.

FC SÜDTIROL – VENEZIA FC 2:1 (0:0)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Halili (73. Bahaj), Rottensteiner, Vallana (86. Fugaro), Sabatini, Fois, Hofer, Brik (79. Mahlknecht), Ndongue (86. Gabos), Padovani (79. Fiorini), Testa

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Borgognoni, Capacci, Paternoster, Ceschini, Perin, Castellacci

Trainer: Mattia Marchi

FC VENEZIA: Purg, Senciuc (85. Arseni), Brugnoli, Rioda, Perissinotto (57. Vicario), Nuvoli, Piazza (57. Modesto), Mariutto (70. Turella), Giardino, Chiesurin, Ladisa

Auf der Ersatzbank: Moino, Vendruscolo, Dalla Nora, Solda, Kartau, Baumanis, Berengo

Trainer: Jordi Fernandez Li

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Pizzi (Bergamo) | P. Tomasi (Schio) & T. Storgato (Castelfranco Veneto)

TORE: 1:0 Ndongue (65.), 1:1 Giardino (90 + 1.), 2:1 Fiorini (90 + 2.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Ndongue, Brik, Bonifacio / (VFC) Perisinotto, Chiesurin