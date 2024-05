Feierliche Einweihung der Carabinieri-Station Kaltern

Von: Ivd

Kaltern – Heute früh fand in Kaltern in der Kaserne der Carabinieri die Abschlussfeier der Renovierungsarbeiten statt. An der Zeremonie nahmen der Präfekt Dr. Vito Cusumano, der Kommandant der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Roberto Riccardi, der Landeskommandant der Carabinieri von Bozen, Oberst Raffaele Rivola, und die Bürgermeisterin von Kaltern, Gertrud Benin Bernard, teil.

Die Carabinieri zeigten sich erfreut über den Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten, die 2021 begonnen hatten. Diese Maßnahmen sollen den Carabinieri ein komfortableres und funktionelleres Arbeitsumfeld bieten, um die Aufgaben der Gebietskontrolle im Gemeindegebiet von Kaltern effektiv ausführen zu können.

Die Büros, Schlafsäle, die Küche und drei Dienstwohnungen sowie Parkplätze wurden in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gerichtsgebäudes von Kaltern untergebracht. Diese bieten nun hohe Effizienz- und Funktionsstandards sowohl für die diensthabenden Carabinieri als auch für deren Familien.

Details der Renovierung

Die Renovierungsarbeiten wurden unter der Leitung von Architektin Ivana Zanini im Auftrag der Immobilienagentur Bozen durchgeführt, die die operativen Details erläuterte: Das Erdgeschoss, das Dach und die Außenanlagen des ehemaligen Gerichtsgebäudes von Kaltern wurden saniert, das teilweise bereits als Carabinieri-Kaserne genutzt wurde.

Die Aktivitäten begannen 2018 mit einem energetischen und seismischen Audit, dessen Kosten bei etwa 20.000 Euro lagen. Anschließend wurde ein Gesamtfinanzierungsbetrag von 1.519.470 Euro, davon 1.067.000 Euro für die Arbeiten, genehmigt.

Diese umfassende Sanierung stellt sicher, dass die Carabinieri in Kaltern in einer modernen und sicheren Umgebung arbeiten können, die den Anforderungen ihrer wichtigen Aufgaben gerecht wird.