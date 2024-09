“Fenster schließen, Lüftungsanlagen ausschalten”

Von: ka

Sterzing – Am frühen Mittwochabend, kurz vor 18.30 Uhr, ist in der Handwerkerzone Sterzing in der Lagerhalle des Betriebes “Mader” in Thuins bei Sterzing ein Brand ausgebrochen. Aufgrund dieses Großbrandes kommt es zu einer starken Rauchentwicklung im Großraum Sterzing. Die Feuerwehren der Umgebung sind derzeit im Einsatz.

Die Agentur für Bevölkerungsschutz spricht aufgrund der starken Rauchentwicklung die Empfehlung aus, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten sowie Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Die Bevölkerung wurde über eine Zivilschutzmeldung der Agentur für Bevölkerungsschutz informiert. Es wird empfohlen, Radio und Fernsehen eingeschaltet zu lassen, um laufend informiert zu sein.