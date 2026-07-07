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Oduktionsergebnis liegt noch nicht vor

Festnahme nach Fund von eingemauerter Leiche in NÖ

Dienstag, 07. Juli 2026 | 10:20 Uhr
Oduktionsergebnis liegt noch nicht vor
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
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Von: apa

Nach dem Fund einer eingemauerten Leiche in Münchendorf (Bezirk Mödling) ist eine Festnahme erfolgt. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung “Heute” bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Dienstag auf Anfrage. Auslieferungsunterlagen werden demnach vorbereitet und nach Dubai übermittelt. “Wir müssen dann warten, welche Informationen wir bekommen”, betonte Bussek. Details zum Festnahmeort und zur Person wurden indes nicht genannt.

“Wir wissen über die Botschaft, dass es zur Festnahme gekommen ist”, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft zur APA. Darüber hinaus gebe es keine vorliegenden Informationen der Strafverfolgungsbehörden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien ist eine Obduktion angeordnet worden. Das Ergebnis liege weiterhin nicht vor, hielt Bussek fest. Ermittlungen laufen in alle Richtungen, wie auch “Heute” berichtete. Laut der Tageszeitung ist der Festgenommene der 57-jährige Sohn der Toten, er soll bei der Ausreise aus Dubai in Gewahrsam genommen worden sein. Nach dem im Ausland lebenden Mann war zuvor gefahndet worden.

Frau war als vermisst gemeldet worden

Bei der Verstorbenen soll es sich um eine Frau handeln, die bald 100 Jahre alt geworden wäre. Sie wurde als vermisst gemeldet. Die Polizei hatte die Feuerwehr früheren Medienberichten zufolge am Abend des 28. Mai um Unterstützung bei einer Tür-Notöffnung gebeten. Bei dem Gebäude dürfte es sich um den Zweitwohnsitz der Pensionistin handeln. Spürhunde nahmen eine Fährte auf und führten die Ermittler zu einer Hauswand am Abgang zum Keller. Dort soll die einbetonierte Leiche gefunden worden sein.

Ermittelt wird seither in alle Richtungen, die Staatsanwaltschaft hielt sich dazu jedoch von Beginn an bedeckt. Kolportiert wurde, dass auch ein Sozialleistungsbetrug möglich sein dürfte. Demnach könnte die Frau bereits vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um weiterhin ihre Pension zu beziehen.

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