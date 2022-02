Feuer im Residence-Hotel “Sissi” in Dorf Tirol 

#EINSATZINFO: FF Tirol – 07.02.22 – 15:29 – Dachstuhlbrand Hotel – Zahlreiche Feuerwehren der Umgebgung stehen derzeit im Großeinsatz und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, der starke Wind erschwert die Löscharbeiten 🎥 Privat / Videoaktiv Schnals #INFOINTERVENTO: VVF Tirolo – 07.02.22 – 15:29 – incendio sottotetto in un albergo, è in corso un massiccio intervento dei vigili del fuoco da tutto il circondario. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l'incendio, la situazione si rende problematica dal forte vento che ha fortemente alimentato l'incendio.

