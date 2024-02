Feuerteufel schlägt erneut in Bozen zu

Bozen – In Bozen treibt ein Feuerteufel weiter sein Unwesen. Immer wieder gehen Müllcontainer in Flammen auf. Der jüngste Vorfall hat sich am Samstagabend ereignet. Gegen 20.00 Uhr brannte in der Piave-Straße in Nähe des Rathausplatzes eine Sammelglocke, in der Karton entsorgt wird.

Sofort rückte die zuständige Feuerwehr aus. Innerhalb von nur 48 Stunden ist es in Bozen zu mehreren Fällen von Brandstiftung gekommen: Binnen weniger Minuten standen am Freitag in der Nacht im Stadtviertel Europa-Neustift an verschiedenen Stellen zwei Sammelglocken für die Altpapiersammlung in Brand. Ähnliche Fälle hat es bereits in den Tagen zuvor gegeben. Die Polizeiorgane ermitteln, wie die Freiwillige Feuerwehr von Bozen mitteilt.

Vermutet wird, dass ein Pyromane dahintersteckt oder dass die Taten auf das Konto von Jugendlichen gehen, die sich gegenseitig zu Mutproben anstacheln.

Ordnungshüter überprüfen derzeit die Aufnahmen von Überwachungskameras in der Nähe der Orte, wo die Brände stattgefunden haben.

Der Schaden, den gelegte Brände seit Anfang des Jahres verursacht haben, wird italienischen Medienberichten zufolge auf mehr als 40.000 Euro geschätzt.