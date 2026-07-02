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Feuerwehrleute im Einsatz in Südfrankreich

Feuerwehr bekämpft mehrere Waldbrände in Südfrankreich

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 12:23 Uhr
Feuerwehrleute im Einsatz in Südfrankreich
APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE
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Von: APA/AFP

Hunderte Feuerwehrleute haben am Donnerstag in Südfrankreich mehrere Waldbrände bekämpft. Nördlich von Narbonne brannten bereits 900 Hektar Vegetation ab, das Feuer konnte bis zum Vormittag noch nicht eingedämmt werden. “Wir wurden gestern Nachmittag evakuiert und konnten die Flammen von der Straße aus sehen”, sagte Béatrice Bourrel aus dem Ort Pouzols-Minervois. “Das Dorf war schwarz vor Rauch”, fügte sie hinzu.

Die von der jüngsten Hitzewelle bereits ausgetrocknete Vegetation und starke Winde mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde erschwerten die Löscharbeiten. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Zudem wurden Notunterkünfte eingerichtet, falls weitere Orte evakuiert werden müssen.

Nördlich der Hafenstadt Marseille brachen zwei weitere Waldbrände aus. In der Nähe von Rognac brannten 50 Hektar ab, der Brand ist inzwischen unter Kontrolle. In der Nähe von Lançon-Provence wurden bereits 260 Hektar durch Flammen zerstört. Dort waren weiterhin zwei Löschflugzeuge im Einsatz. Bisher wurde niemand verletzt, aber 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Mehrere Züge zwischen Marseille, Bordeaux und Avignon wurden gestrichen. Auch dort begünstigten die seit Tagen anhaltende Dürre und Hitze sowie heftige Winde die Ausbreitung des Feuers.

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