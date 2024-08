Fiat Panda in den Dolomiten von Holzpfahl aufgespießt

Von: luk

St. Kassian – In der Nacht hatte ein Autofahrer in St. Kassian im Gadertal außergewöhnliches Glück. Auf der Straße in Richtung des Valparolapasses in den Dolomiten kam es zu einem Unfall, bei dem ein Holzpfahl das Fahrzeug durchbohrte. Erstaunlicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Die Einsatzkräfte, die gegen 1.20 Uhr alarmiert wurden, gehen davon aus, dass der Mann am Steuer möglicherweise eingeschlafen war, was dazu führte, dass das Auto in einen Straßenzaun krachte. Teile des Zauns drangen vollständig durch das Fahrzeug hindurch.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr St. Kassian wurde auch das Weiße Kreuz zum Unfallort gerufen. Nach einer ersten Untersuchung gaben die Sanitäter Entwarnung: Der Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch verständlicherweise unter Schock.