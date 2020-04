Finanzpolizei bestraft Skitourengeher, Jogger und Sonnenanbeter

Bozen – Die Finanzpolizei war in den vergangenen Wochen (vom 11. März bis 5. April) im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Verordnungen zu kontrollieren. Insgesamt haben die Exekutivbeamten der Finanzpolizei 1.052 Personen und 206 Handelsbetriebe überprüft. Dabei wurden zehn Personen angezeigt und 35 Verwaltungsstrafen in einer Höhe von 400 bis 3.000 Euro ausgestellt. Die Privatpersonen waren ohne dringliche Motive im Freien unterwegs.

Unter den “Quarantänesündern” waren auch Personen, denen die Maßnahmen völlig gleichgültig waren, berichten die Ordnungshüter. Bei der Kontrolle gaben sie fantasievolle Gründe für den Verstoß an.

Konkret wurden bei Schenna an der Passer vier Personen beim Sonnenliegen ertappt. Sie hatten Strandtücher, Liegen und Lebensmittel für ein Picknick dabei. Vier Jugendliche wurden hingegen in Corvara beim gemeinsamen Biertrinken und Fußballspielen von der Finanzpolizei überrascht. In Bruneck haben sich vier Personen bei einer Tankstelle an einen Tisch gesetzt, um ein Schwätzchen zu halten. In Gais konsumierten zwei Personen vor dem Friedhof ein alkoholisches Getränk und in Meran und Schlanders waren zwei Personen beim Autowaschen fern von ihrem Wohnsitz ertappt worden.

Darüberhinaus hat die Finanzpolizei in Meran einen Mann angehalten, der gerade zu seiner Freundin wollte, um ihr Würste zu bringen. In Latsch und Meran wurden auch zwei Jogger bestraft.

Die Finanzpolizei hat in Zusammenarbeit mit den anderen Polizeikräften aber nicht nur im Tal, sondern auch auf den Bergen genau hingeschaut. Mithilfe der Bergrettung der Finanzpolizei wurden bekannte Wanderwege, Almen und Schutzhütten kontrolliert. So trafen sie auf einem Weg bei Naturns zwei Wanderer an, die zwei Stunden von ihrem Wohnsitz entfernt unterwegs waren.

Im Brunecker Raum wurde ein Skitourengeher aufgegriffen und bestraft.

Die Kontrollen von Handelsbetrieben brachten zwölf Verstöße zutage.