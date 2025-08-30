Fit4Co: Euregio präsentiert Vorzeigeprojekt in Brüssel

Von: lup

Bozen/Brüssel – Fit for Cooperation (Fit4Co) macht die öffentlichen Verwaltungen in den Europaregionen „fit“ für Kooperationen, indem es Hürden abbaut, Projekte begleitet und die Zusammenarbeit langfristig stärkt. Die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino rief das Projekt mit der Euregio Ohne Grenzen (Kärnten-Friaul Julisch-Venetien-Venetien) ins Leben. Finanziert wird es durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg VI-A Italien-Österreich 2021-2027.

Nun wird das Vorzeigeprojekt auch auf europäischer Bühne präsentiert: bei der Europäischen Woche der Regionen und Städte (#EURegionsWeek) in Brüssel. Die 23. Ausgabe der größten Veranstaltung für Regionalpolitik in Europa findet vom 13. bis 15. Oktober 2025 unter dem Motto „Shaping Tomorrow, Together“ statt.

Erwartet werden über 200 Veranstaltungen mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Auch Bürgerinnen und Bürger können kostenlos teilnehmen – eine Anmeldung ist bis Ende September über die Website der #EURegionsWeek möglich.

Von unten nach oben – und gemeinsam

Mit dem „Bottom-up-Ansatz“ von Fit4Co werden lokale Akteurinnen und Akteure – Gemeinden, Verwaltungen, Sozialpartner und Regionalmanagements – eingebunden, damit Kooperationen „von unten nach oben“ wachsen können. Organisationen, die grenzüberschreitende Projekte starten wollen, werden von Projektcoaches methodisch begleitet und beraten. So sollen Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gestärkt und die europäische Zusammenarbeit vertieft werden.

Von Oktober 2024 bis Juni 2025 entwickelten im Rahmen von Fit for Cooperation insgesamt 17 Projekttandems ihre Ideen zu konkreten Projektplänen weiter. Sechs davon werden bereits umgesetzt – etwa die Entwicklung der Grenzräume Sillian-Innichen und Staller Sattel (zwischen Osttirol und Südtirol), eine Euregio-Broschüre für Gemeinderäte oder die euroregionale Ausdehnung des Crazy-Bike-Malwettbewerbs für Grundschülerinnen und Grundschüler.

Die Europäische Woche der Regionen und Städte wird von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Ausschuss der Regionen organisiert und findet jährlich im Oktober in Brüssel statt. Der Euregio-Workshop zu Fit4Co wird am 15. Oktober als englischsprachige Präsenzveranstaltung abgehalten. Zudem wird das Projekttandem „Bürgernahe Gesundheit“ der Patientenanwaltschaft Tirol sowie der Südtiroler und Trentiner Volksanwaltschaften als Best Practice vorgestellt.