Leifers – Am Mittwoch um die Mittagszeit ist in der Unterbergstraße in Leifers ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Alarm wurde gegen 12.00 Uhr ausgelöst.

Mehrere Feuerwehren rückten umgehend aus, um den Brand in einer Dachgeschosswohnung unter Kontrolle zu bringen. Auch die Ordnungskräfte waren vor Ort im Einsatz.

Die genaue Ursache des Feuers sowie das Ausmaß der Schäden sind derzeit noch unklar.