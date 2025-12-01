Aktuelle Seite: Home > Chronik > Flash Open Day zum Impfen
Morgen in vier Städten

Flash Open Day zum Impfen

Montag, 01. Dezember 2025 | 15:12 Uhr
SpritzeGürtelrose-Impfung wird ab 60 gratis
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Von: Ivd

Bozen – Am Dienstag, 2. Dezember, von 17.00 bis 20.00 Uhr, können sich interessierte Personen in allen Gesundheitsbezirken kostenlos und ohne Voranmeldung gegen Grippe und Covid impfen lassen.

Dafür hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb vier Impfzentren an folgenden Standorten eingerichtet:

Krankenhaus Bozen: Neue Klinik, Erdgeschoss

Krankenhaus Brixen: Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Gebäude C, 2. Stock

Krankenhaus Meran: Blutabnahmestelle (Hochparterre)

Krankenhaus Bruneck: Blutabnahmestelle (Erdgeschoss)

Man kann sich für eine Einfachimpfung gegen Grippe oder gegen Covid oder für die Zweifachimpfung entscheiden. Das Angebot ist kostenlos und es ist keine Voranmeldung nötig: Man muss lediglich zwischen 17.00 und 20.00 Uhr in eines der oben genannten Impfzentren kommen.

Bezirk: Bozen

