Flucht im Adamskostüm vor Ehemann der Geliebten

Bozen – Szenen wie in einer Liebeskomödie trugen sich am Sonntagvormittag in der Reschenstraße in Bozen zu.

Ein nackter Mann tauchte plötzlich in einem von Chinesen geführten Geschäft auf und sorgte für Aufregung und einen Anruf bei den Carabinieri. Zunächst war nämlich nicht ganz klar, welche Absichten der Mann verfolgte. Handelte es sich um eine verlorene Wette, einen verwirrten Geist oder ist der Mann gar gefährlich? Fragen über Fragen stellten sich die Passanten und wenig später auch die Beamten der Carabinieristreife, die den flüchtenden Nackten aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht haben.

Am Nachmittag konnten diese Fragen dann beantwortet werden und sorgten bei so manchem Augenzeugen für ein Schmunzeln: Der Mann war nämlich über den Balkon aus der Wohnung seiner Geliebten geflüchtet, nachdem deren Lebensgefährte früher nach Hause gekommen war, als angenommen. Dabei ließ er seine Kleidung und Ausweispapiere zurück. Unklar ist, ob der gehörnte Lebensgefährte der Frau, den Betrug bemerkt hat.