Flut-Katastrophe in Deutschland: Südtiroler Zivilschutz bereit für Hilfe

Zwei Mannschaften stehen in den Startlöchern

Bozen/Berlin – Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind stark von den Folgen der Unwetter betroffen: Wegen Unterspülungen stürzten laut Behörden mehrere Häuser ein. Das Ausmaß der Katastrophe wird mehr und mehr deutlich. Mehr als 100 Menschen sind bereits gestorben, zahlreiche werden vermisst.

Der Zivilschutz der autonomen Provinzen Bozen und Trient ist indes bereit, um nach Deutschland zu fahren und die Kräfte dort zu unterstützen. In Bozen sind zwei Mannschaften laut Nachrichtenagentur Ansa praktisch in den Startlöchern. Man will aber warten, bis eine Anfrage der deutschen Behörden eingeht.

Auch die Provinz Trient will Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet nach Nordrhein-Westfalen entsenden.

Wie sehr die Region getroffen wurde, zeigen diese Bilder: