Folgenreicher Fausthieb

Bozen – Ein Fausthieb im April 2019 vor der Diskothek „Mayimba“ in Bozen hatte für einen 39-jährigen Mann schwere Konsequenzen. Der Mazedonier liegt seitdem im Koma.

Der 33-jährige Angreifer – ebenfalls aus Mazedonien – musste sich in einem Strafverfahren verantworten. Dieses endete laut dem Tagblatt Dolomiten am gestrigen Dienstag am Bozner Landesgericht mit einem gerichtlichen Vergleich über zwei Jahre sowie einer Schadenersatzzahlung von 15.000 Euro.

Aufnahmen von Überwachungskameras waren für das Gerichtsverfahren entscheidend. Sie zeigen, wie die beiden Kontrahenten im Hof des Lokals zum Streit kamen, der dann ausartete. Ein Faustschlag traf den 39-Jährigen im Gesicht. Er brach bewusstlos zusammen und ins Koma gefallen. Daraus ist er bis heute nicht mehr erwacht und muss in einer Pflegeeinrichtung betreut werden.

Den Angehörigen des Opfers steht es offen, ein Zivilverfahren gegen den 33-Jährigen anzustrengen. Dieser ist weiterhin auf freiem Fuß.